お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーとフリーの石井亮次アナウンサーがＭＣを務める特番「カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞」が３０日午後１０時よりカンテレ・フジテレビ系で全国放送されることが２３日、発表された。同番組は日の目を浴びていない神研究に情熱を注ぐ研究者たちが集結し、最も熱意と研究愛を感じた研究者に「シャーベル賞」を授与するアカデミックバラエティーだ。「共感の