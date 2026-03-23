チームを引っ張る輝く選手になる為に練習中から心がけるべきこと 練習で1番輝いている選手になろう 【どうして】チームを引っ張る中心選手はよく走ってよく声を出す チームに欠かせない選手とは？ テクニックがあるから1番の選手とは限りません。よく声を出し、考えて行動し、チームの味方を助け、よく走って、切り替えも早い選手は、チームに欠かせない選手でもあります。 これらの行動がで