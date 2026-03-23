読者にとって心に残る作品に仕上げることができるテーマの決め方 テーマの決め方 テーマが決まると、どんなストーリーにするか、どんなキャラクターを登場させるかが見えてくるものです。 どの作品にも「作者の伝えたいこと＝テーマ」が必ず存在します。これがあることで物語の方向性が決まり、読者にとって心に残る作品に仕上げることができるのです。 テーマは、自分が好