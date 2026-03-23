全身を回復させるために胃腸を改善することが超重要な理由 ビールに含まれる糖質は太る原因に ずぼら断食は、決して「食べない」ことを推奨しているのではなく、「食べない時間をつくり胃腸を休ませる」ことにポイントがあります。胃腸を休ませると、それまで消化に使われていたエネルギーが分散されます。 すると、吸収や代謝のプロセスが活性化して体の修復が進み、体が本来の機能をとり戻します。しかし食事をす