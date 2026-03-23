◆オランダ１部▽第２７節フェイエノールト１―１アヤックス（２２日）日本代表に復帰したアヤックスＤＦ冨安健洋が、上田綺世と渡辺剛が先発したフェイエノールト戦で２戦連続先発したが、後半２６分頃にピッチに座り込み、右太もも裏を気にするそぶりを見せて、その後、途中交代となった。座り込んだ直後に上田も言葉をかけて心配する様子を見せていたが、現地メディアによるとガルシア監督が試合後の会見で冨安について