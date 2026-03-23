４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２２日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。ＭＣの林修氏による２時間半のロングインタビューで様々に語った。３２歳で患った小脳梗塞の疑いでの活動休止について「ちょうど僕、１年くらい病気で活動ができなくて」と振り返った桜井。「その時に高校の担任だった先生から連絡を受けて。『難病の子を今、担任しているんだけど、その子がＭｒ．Ｃ