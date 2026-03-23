俳優・風間俊介が２３日、月曜パーソナリティーを務めた日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）を“卒業”した。同番組の月曜パーソナリティーを７年半務めた風間。放送最後には２０１８年に初登場した映像から始まり、これまでの歩みが凝縮して紹介された。また出演開始当初に番組で共演していた桝太一アナ（現フリー）、徳島えりかアナからＶＴＲでねぎらいのメッセージが送られ「かざぽん！」と呼