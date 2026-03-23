俳優の風間俊介（42）が23日、月曜パーソナリティーを務める日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。この日の放送をもって7年半レギュラー出演した同番組を卒業することに言及した。番組の最後に水卜麻美アナウンサーに振られた風間は「今日で僕は『ZIP!』を卒業しますけれども、これからも明日からも来週からもここにいる人たちが皆さんの朝に寄り添っていきますので、みなさん何も心配せずにこれからも『ZIP!』と一