アメリカのベッセント財務長官はイラン攻撃をめぐり事態を落ち着かせるために「時にはエスカレートさせる必要がある」と述べました。【映像】「エスカレートさせる必要」を述べた米財務長官ベッセント財務長官は22日、NBCテレビの番組で、トランプ大統領がイラン攻撃を激化させるつもりなのか、縮小する方針なのかを問われ「時には事態を落ち着かせるために、むしろエスカレートさせる必要がある」と述べました。また、イラ