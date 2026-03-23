2001年に商品化され、今年25周年を迎えたお風呂で遊べるおもちゃの『アヒル隊長』。当初はゼンマイで動くお風呂玩具シリーズの一つとして発売されたが、テレビ番組への登場を機に大ブレイク。その後、様々なキャラクター商品化や霧島温泉大使、環境省の森里川海プロジェクトアンバサダー（大使）への就任など活動の裾野を広げ、子どもから大人まで幅広く認知されてきた。少子化による玩具の流通の減少や「風呂キャンセル界隈」な