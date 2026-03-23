整然とした街並みや、細やかなマナーが印象的な日本。こうした日常の"当たり前"に驚く訪日外国人は少なくありません。なかでも、多くの人が戸惑いながらも関心を寄せるのが「ゴミの分別ルール」です。サントリー食品インターナショナルが実施した調査によると、訪日外国人が日本の分別ルールで最も驚いたことは、「ペットボトルはキャップ・ラベルをはずして分別する」という点でした。日本の当たり前がじつは貴重？ 「日本で街な