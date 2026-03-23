２３日の東京株式市場は大きく売り優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比９０３円安の５万２４６８円と続落。 前週末の欧州株市場がほぼ全面安に売り込まれたほか、米国株市場でもリスク回避目的の売りがかさみ、ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに大きく水準を切り下げた。中東情勢を背景としたエネルギー価格の上昇によるインフレ圧力が高まるなか、世界的な長期金利上昇が株式の割高感を