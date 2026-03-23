フリークアウト・ホールディングスが全体地合い悪に抗してカイ気配スタートで一気に切り返す展開となっている。ネット広告配信事業を主力展開するが、ビッグデータ分析により広告の取引をリアルタイムで実施し、配信の効果向上を特長としている。ユーチューブ広告配信などが好調で、業績は会社側の想定を大きく上回って推移している。そうしたなか、前週１９日取引終了後に２６年９月期業績