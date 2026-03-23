下肢の痺れや痛みは、坐骨神経痛以外の疾患でも生じることがあります。閉塞性動脈硬化症では歩行時に下肢の痛みが生じて少し歩くと歩けなくなり、休むと再び歩けるようになる間欠性跛行という症状が特徴的です。また、脊髄腫瘍や脊髄炎では両側性の症状や上肢にも症状が及ぶことがあります。正確な診断のために、他の疾患の可能性を示すサインを知っておくことが大切です。 監修医師：廣田 智也（ファミリークリニック荒