脳の血管が詰まり血流が悪くなることで、血管が細くなる・血栓ができるなどして脳細胞に障害が起こる病気が脳梗塞です。 高齢者が寝たきりになる原因の多くを占める脳梗塞は、初期段階での早期治療が大切といわれています。 そこで今回は脳梗塞についての質問にお答えしましょう。症状・原因など詳しく解説しています。 ※この記事はメディカルドックにて『「脳梗塞」とは？症状・原因・治療法についても解説！【医師監修】』と