低血圧の症状は、特定の状況や場面で現れやすい傾向があります。朝の起床時や入浴時、長時間立ち続けた際などは特に注意が必要です。これらの場面で適切な対処法を知っておくことで、症状の悪化を防ぎ、安全に日常生活を送ることができます。ここでは、症状が現れやすい具体的な場面と、その際にできる実践的な対処法について解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵