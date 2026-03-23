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デンバー・ナゲッツ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年3月23日（月）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 128 - 112 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのデンバー・ナゲッツ対ポートランド・トレイルブレイザーズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーター