23日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前営業日清算値比865ポイント安の3万1510ポイントで寄り付いた。前営業日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2733.16ポイントに対しては1223.16ポイント安。 株探ニュース