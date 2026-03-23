23日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前営業日清算値比20ポイント安の699ポイントで寄り付いた。前営業日の東証グロース市場250指数の現物終値744.86ポイントに対しては45.86ポイント安。 株探ニュース