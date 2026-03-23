23日8時49分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前営業日清算値比14.5ポイント安の1930.5ポイントで寄り付いた。前営業日の東証REIT指数の現物終値1954.38ポイントに対しては23.88ポイント安。 株探ニュース