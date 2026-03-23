澤藤電機 [東証Ｓ] が3月23日午前(09:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の2億7000万円→5000万円(前期は2億4700万円)に81.5％下方修正し、一転して79.8％減益見通しとなった。ただ、通期の連結経常利益は従来予想の4億8000万円→4億9000万円(前期は2億1400万円)に2.1％上方修正し、増益率が2.2倍→2.3倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した