BTSの光化門広場公演（21日）を主催したHYBE（ハイブ）が22日、声明文を出した。「昨日、光化門で開催されたBTS公演に寄せられた温かい応援と配慮に心から感謝いたします」と伝えた。当日は警察、消防、警備など1万人以上で警護に当たった。徹底警備を実施したこともあり、公演当日は通行市民の身体検査や所持品検査も行い、論争になった。「世界が注目する公演を必ず安全に行わなければならなかったため、交通や建物の制御、危険