Image: CASIO 先日、葛飾北斎の『富嶽三十六景』デザインの電卓を作り、「持ち歩けて計算できるアート」を世に示したカシオが、日本の伝統工芸として長い歴史を持つ漆（うるし）塗りの電卓を作りました。工芸品としての電卓 Image: CASIO カシオが発表したフラッグシップ電卓の特別モデル『S100X-JC1-U』は、