「今まで走塁練習、盗塁の練習は大学とかで密にやってこなかったので、プロに入って自分は走塁を磨かないといけない」俊足が売りのロッテの育成3位・杉山諒（愛知学院大）は、走塁技術を磨いている。「練習から試しながらなんですけど、いろんな知識を得たので、これを早く体現できるようにと思って、どんどん走っていく意識でやっています」と話すように、積極的に盗塁を試みている。2月23日のチェコ代表との親善試合では