子どもがなかなか授からずに悩んでいるとき、周囲の無神経な言葉に傷ついてしまうこともありますよね。今回は、不妊治療中に義妹との関係に悩んだ経験を持つ友人の体験談をご紹介します。結婚から5年、不妊に悩む友人とは対照的に、義妹は3人の子どもの母親に。繰り返される義妹の無神経な言動に、ついに限界を迎える出来事が起こりました。 無神経な義妹