携帯電話サービス「au」の公式Webストアにて「オンライン購入 AIアシスタント」が3月18日に提供開始！KDDIは18日、携帯電話サービス「au」における公式Webストア「au Online Shop」において機種選びや購入に関する疑問解消を24時間365日サポートする「オンライン購入 AIアシスタント」の提供を2026年3月18日（水）から開始するとお知らせしています。オンライン購入 AIアシスタントは24時間365日（メンテナンス時を除く）いつでも