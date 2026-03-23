ことし9月に開催されるアジア競技大会の正式競技、スポーツの日本代表決定戦が愛知県常滑市で行われました。 【写真を見る】アジア競技大会のeスポーツ代表決定戦 熱戦繰り広げられる コンピューターゲームを競技として行う「eスポーツ」のイベント「ASIAesportsEXPO2026」でアジア競技大会に出場する日本代表候補の選考大会が行われました。 対戦格闘ゲーム団体戦に向けては3つのゲ