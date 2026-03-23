訪日観光客が驚く“ニッポンの姿”って何だ？スポーツ報知が３月のある日、大阪・道頓堀を散策する外国人にインタビュー。ドイツ人カップルは、まさに初訪日した直後、関西空港で衝撃の“出合い”があったと明かした。ドイツ北部にあるデンマーク国境の街・フレンスブルク出身。「日本は本当に美しい。それに人がとても多いわ」とレナさんは笑みを浮かべた。人口１０万人弱の穏やかな街からやって来た２人にとって、巨大な看