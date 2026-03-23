角にロープが絡まった雄のエゾシカの目撃が北海道厚岸町で相次いでいる。少なくとも２頭が確認されており、２２日も町中心部を歩く様子が見られた。町は「ロープを外そうと近づくと暴れる恐れもあるので、静かに見守ってほしい」としている。道によると、２０２４年度のエゾシカの推定生息数は７３万頭で高止まりが続き、家庭菜園のネットや漁網などに絡まる鹿も多い。角は春頃に自然と抜け落ちるが、動けなくなった場合は自治