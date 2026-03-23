ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦の試合前にメディア取材に対応。金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）を傘下3Aに降格させた理由を説明した。この日、球団はキム・ヘソンの3A降格を発表。エドマンがオフに右足首の手術を受けたため、開幕は負傷者リスト（IL）で迎えることから「開幕二塁」の座に向けてアピールを続けていたが、2年連続マイナーで開幕を迎える