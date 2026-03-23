俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）が23日に最終回を迎える。このほどクランクアップを迎えた撮影現場から吉田鋼太郎の撮了の様子が解禁された。【写真】「特攻服お似合い」「マジかっこいいわ」“親友”演じる橋本環奈＆内田理央＆平祐奈のオフ3ショット主人公・田上湖音波（たがみ・ことは／橋本）の父・田上潮五郎（たがみ・ちょうごろう）役を熱演した吉田は「橋本座長