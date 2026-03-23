「大相撲春場所・千秋楽目」（２２日、エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島が１４場所ぶり３度目の優勝を果たした。支度部屋で万歳をした際には、長女・アヤゴーちゃんとの約束も果たした。１４日目に優勝を決め、涙ながらのＮＨＫインタビューで愛娘の「万歳したい」という言葉が原動力になったことを明かしていた霧島。２３年九州場所では恥ずかしがって万歳ができず。それ以降「万歳がしたい」と熱望していたという。この