夏の高温化・長期化が進む中で、中部エリアの調味料メーカーでは、疲労回復やスタミナアップが期待でき、食欲をそそる香りとインパクトのある味わいで人気の「ニンニク」、栄養豊富な「ゴマ」を使った新商品を発売し、対策を呼び掛けている。名古屋のコーミの今春夏の新商品「ごまにんにくとんかつソース」は、白ごまの香ばしさとにんにくの風味がクセになる味付けに。冷凍食品や惣菜などで揚げ物が手軽に手に入る中で、食欲を