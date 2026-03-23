サッポロビールは、10月からの酒税改正にともない「GOLD STAR」「麦とホップ」を発泡酒からビールへと品目変更すると発表した。実施時期などは未定。競合ブランド「金麦」（サントリー）、「本麒麟」（キリンビール）でも、すでに同様の方針が明らかにされている。サッポロでは「ビールカテゴリの中で『プレミアム』『メインストリーム』『エコノミー』といった複数の価格帯を揃えるポートフォリオ戦略へ移行する」と説明。