にんべんは「NIHONBASHI」ブランドで展開する「素材を愉しむ混ぜご飯の素」シリーズ5品と角煮・佃煮シリーズ3品をリニューアルした。「素材を愉しむ混ぜご飯の素」シリーズは、だし原料を「かつお枯節だし」（一部荒節使用）から「本枯鰹節だし」（一部本枯鰹節砕片使用）へ変更。鰹節専門店ならではの深い味わいをより一層楽しめるようにリニューアルした。定番品として「かしわ飯の素」（税抜き600円）、「かつお生姜ご飯