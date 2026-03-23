テネシーウイスキーを代表するブランド「ジャックダニエル」の新たな味わいが上陸する。「フレーバーズ」シリーズから12年ぶりに登場するのは「ジャックダニエル テネシーアップル」。ブランドオーナーの日本法人であるブラウンフォーマンジャパンのアーロン・マーティン社長は「本日は歴史的なニュースをお伝えできることをうれしく思う。伝統を守りつつ革新的な取り組みを体現した新商品は、日本の多くの皆さまに愛される