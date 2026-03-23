開栓するとレモンスライスが浮き上がる仕掛けで話題を呼んだ、アサヒビールの缶チューハイ「未来のレモンサワー」。発売から2年を迎える今年、この独自価値をカテゴリーの垣根を超えて広げる。果実の食感を生かした新シリーズ「まるごと食感サワー」として、チューハイとノンアルの3品を限定発売。いずれも本物の果肉が入った新感覚RTDだ。「『未来のレモンサワー』に入っているレモンスライスは、かじりながら飲んだり、途