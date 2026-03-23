ママに叱られてしまった赤ちゃんが、涙をこらえきれず何度も身を寄せたのは、そばにいたワンコの大きな背中でした。動じずそばにいるワンコの様子が、状況を察しているかのような“神対応”として注目を集めています。投稿は、記事執筆時点で592万再生を突破。「最高のお兄ちゃん」「どっちも可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ママに叱られて号泣する赤ちゃん→状況を察した犬が…本当のお