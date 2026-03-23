キッコーマンソイフーズは、デザート感覚で楽しめる豆乳飲料「至福のごほうび」シリーズを3月23日から新発売する。ラインアップは「豆乳飲料 白桃アールグレイ」と「豆乳飲料 濃厚ショコラ」の2品。3月9日から一部コンビニエンスストアで先行発売。「至福のごほうび」シリーズは北海道産大豆ユキホマレを100％使用し味わいにこだわった豆乳飲料。パッケージ上部には「今日もおつかれさまでした」「今日もよくがんばりました」