美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。ベースメイクの仕上がり次第で、顔全体の印象は驚くほど変わるもの。そこで今回は、使うだけで嘘のように肌が綺麗に見えると感じた、垢抜け美肌を作るベースメイクアイテムを5つご紹介します！素肌感を残しながらも、ワンランク上の美肌印象が叶う名品ばかりなので、ぜひ参考にしてみてくださいね♡【詳細】他の記事はこちらNARSライトリフレクティング トーンアップヴェ