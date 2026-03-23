よくある吸水スポンジって、サイズが大きいものが多いイメージ。しかも、硬い質感がゆえに吸水スピードがイマイチ遅く、サッと使いたいときに不便…。そんな中、ダイソーで見つけた商品が優秀！コンパクトサイズで細かい部分のお手入れに最適。やわらかいので吸水スピードも速く、サッと手早くお手入れできますよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：やわらか吸水スポンジ（キューブ形、1個）価格：￥110（税込）サイズ（約