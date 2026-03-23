22日(現地時間)、ラ・リーガ第29節でレアル・マドリードとアトレティコ・マドリードが対戦し、3-2でレアルが勝利を収めた。優勝争いの生き残りをかけた伝統の一戦は、9分にフェデリコ・バルベルデが右サイドを突破してからポスト直撃のシュートを放つなどホームのレアルが序盤から優勢に試合を進めたが、先手を奪ったのはアトレティコだった。33分、左サイドからマッティオ・ルッジェーリがゴール前にグラウンダーの折り返しを供給