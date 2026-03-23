「出先でも完璧にメイク直ししたい、でも荷物は減らしたい」そんな我儘をセリアが解決！ヘッドが外れる「着脱式」のポータブルブラシは、ミニポーチに収まる超コンパクト設計。シリーズ同士で自由に組み合わせ可能で、珍しいノーズシャドウ用までラインナップ。110円で自分専用の携帯セットが作れる神コスパ名品です【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ポータブルアイブロウ＆ノーズシャドウブラシ／ポータブルアイライナー