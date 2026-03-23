「縁の下の力持ち」を育てる学校へ茨城県にある陸上自衛隊勝田駐屯地は2026年3月18日、公式Xにて同駐屯地に所在する陸上自衛隊施設学校に23式ドーザが導入されたと明らかにしました。【いずれ見られなくレア車両に？】23式ドーザが置き換える施設車両を見る（写真）施設学校は、陸上自衛隊において陣地の構築や処理、整地作業や橋梁の修復・架橋などを行う「縁の下の力持ち」のような存在である施設科の幹部や陸曹を育成するた