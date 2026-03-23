俳優の松坂桃李が最新のモデルショットを披露した。「ＴＡＴＲＡＳ（タトラス）」２０２６年春夏のキャンペーンビジュアルを務める松坂は、２２日までに更新されたインスタグラムにモデルショットをアップ。アウターを着た姿の横顔ショットや黒のＴシャツ姿でカメラを見つめるショットなどを披露した。この投稿には「最高です」「ほんまかっこいい」「色気ダダ漏れ」「年々魅力が増していく、、、」「はいすきーー」「なんで