日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は２３日、この日で番組を卒業する俳優・風間俊介の単独インタビューを放送した。インタビューは総合司会の水卜麻美アナウンサーと対談形式で行われた。風間は１９９７年に当時のジャニーズ事務所に所属し１４歳で芸能活動をスタート。水卜アナは「きっとみんな歌、ダンス、デビューする、いろんなそれぞれ夢があると思うのですが、最初の時の風間さんのモチ