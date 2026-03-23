◇オランダ1部AZアルクマール0―3フローニンゲン（2026年3月22日オランダ・フローニンゲン）AZアルクマールのDF市原吏音（20）が敵地のフローニンゲン戦でオランダ1部デビューを果たした。0―3の後半37分からセンターバックで出場。限られた時間ながら危なげないプレーでデュエルは3戦3勝を記録し、同41分には右CKからヘディングでシュートを放つ場面もあった。試合はそのまま0―3で敗れた。2005年7月7日生まれ、埼玉県