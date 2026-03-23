カーリングの世界選手権３位決定戦（２２日＝日本時間２３日、カナダ・カルガリー）、女子日本代表のロコ・ソラーレはスウェーデンに５―８で敗れて４位となり、銀メダルを獲得した２０１６年大会以来の表彰台に届かなかった。ロコ・ソラーレは３―３で迎えた第８エンド（Ｅ）に５失点。第９Ｅに２点を奪うも自ら負けを認めるコンシードを宣言。スキップの藤沢五月は「私たちは毎大会、大会のゴール（目標）を決めていて一つ目