BTSもARMY（BTSの公式ファン名）も、まさに「レジェンド」だった。BTSが3年9カ月ぶりに完全体として帰ってきた。3月20日、自身5枚目となるフルアルバム『ARIRANG』を発表。翌3月21日には、ソウルの光化門(クァンファムン)広場一帯で『BTSカムバックライブ：ARIRANG』を開催し、世界中のARMYと再会を果たした。BTSはまた一つ歴史に残る公演を作り上げ、ARMYは成熟したファン層の鑑(かがみ)とも言える姿を見せた。【関連】現地レポー