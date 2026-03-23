三重県亀山市の新名神高速道路で20日、6人が死亡した多重事故で、自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕されたトラック運転手の女（54）が「前をよく見ていなかった」と供述していることが23日、捜査関係者への取材で分かった。